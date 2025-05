Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen dostał dwie oferty. Barcelona przed delikatną decyzją

Marc-Andre ter Stegen znalazł się na rozdrożu. Według najnowszych doniesień niemiecki golkiper otrzymał już dwie formalne oferty z klubów z Arabii Saudyjskiej. Propozycje te mają być niezwykle atrakcyjne finansowo. Saudyjczycy są gotowi zapewnić bramkarzowi dwukrotność jego obecnej pensji oraz wieloletnie kontrakty. Wcześniej informowano o jednej propozycji dla Ter Stegena z Bliskiego Wschodu.

Jak informuje portal El Nacional, Ter Stegen nie wyklucza zmiany otoczenia, zwłaszcza jeśli klub nie zagwarantuje mu pełnego zaufania i ciągłości gry. Świadomość potencjalnego przyjścia nowego, klasowego bramkarza, mogłaby skłonić go do rozważenia wyzwania w mniej wymagającej, ale za to bardzo lukratywnej lidze. Niemiec wolałby uniknąć sezonu spędzonego na ławce rezerwowych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cała sytuacja stawia FC Barcelonę przed trudną decyzją. Z jednej strony 33-letni Ter Stegen wciąż prezentuje wysoki poziom i jest cenionym zawodnikiem. Natomiast z drugiej strony, jego ewentualne odejście mogłoby uwolnić znaczną część budżetu płacowego i przyspieszyć proces odmładzania drużyny na niektórych pozycjach.

Władze klubu zdają sobie sprawę z wartości niemieckiego bramkarza i podkreślają, że nie zamierzają go oddawać za bezcen. Każdy zainteresowany klub będzie musiał przedstawić poważną ofertę.