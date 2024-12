PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen i Mio Backhaus

Mio Backhaus obserwowany przez Barcelonę

FC Barcelona myśli o przyszłości, dlatego powoli rozgląda się za nowym bramkarzem, który w długoterminowej perspektywie zajmie miejsce Marca-Andre ter Stegena. Przypomnijmy, że w tym momencie 32-letni golkiper pauzuje z powodu poważnej kontuzji, ale gdy tylko dojdzie do pełni sił, to najpewniej ponownie będzie numerem jeden między słupkami drużyny Dumy Katalonii. Jednak 42-krotny reprezentant Niemiec nie jest już najmłodszym zawodnikiem i z tego powodu Barca przeczesuje rynek transferowy.

Jak donosi stacja telewizyjna “Sky Sports”, FC Barcelona bacznie obserwuje Mio Backhausa, który jest typowany na następcę Marca-Andre ter Stegena. Aktualnie 20-letni bramkarz jest rezerwowym w Werderze Brema, aczkolwiek niedługo powinien otrzymać swoją szansę w zespole Zielono-Białych. W poprzedniej kampanii bardzo utalentowany golkiper przebywał na wypożyczeniu w holenderskim klubie – FC Volendam – gdzie imponował formą.

Obecnie podstawowym bramkarzem Barcelony jest Inaki Pena, a rolę zmiennika Hiszpana pełni Wojciech Szczęsny, który trafił na Camp Nou w październiku. Nasz rodak wciąż nie zaznał smaku debiutu w granatowo-bordowej koszulce. Mio Backhaus to ciekawy kandydat, by w przyszłości przeprowadzić się do stolicy Katalonii. Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Niemiec z Werderem Brema jest ważny tylko do 30 czerwca 2025 roku.