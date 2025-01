Chelsea i Arsenal powalczą o piłkarza Bayernu. Romano ujawnia

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Maresca i Arteta

Mathys Tel na celowniku klubów Premier League

Mathys Tel, utalentowany 19-letni napastnik Bayernu Monachium, ma duży problem z przebiciem się do wyjściowego składu i narzeka na brak regularnej gry. To skłoniło go do rozważenia zmiany otoczenia jeszcze w styczniu. Według Fabrizio Romano, francuski snajper wzbudził zainteresowanie klubów z Premier League.

Jednym z głównych kandydatów do pozyskania Tela jest Chelsea, która od dłuższego czasu szuka skutecznego napastnika. Jednak również Arsenal może wkroczyć do walki – Mikel Arteta pilnie potrzebuje nowego atakującego po kontuzji Gabriela Jesusa, który wypada na dłużej. Hiszpański trener publicznie przyznał, że klub pracuje nad wzmocnieniami ofensywy.

Kanonierzy do tej pory mieli trudności ze sprowadzeniem swojego wymarzonego napastnika, dlatego Tel może być dla nich atrakcyjną opcją, zwłaszcza jeśli Bayern zgodzi się na krótkoterminowe wypożyczenie. To rozwiązanie mogłoby okazać się korzystne dla wszystkich stron – Arsenal zabezpieczyłby atak na resztę sezonu, a sam zawodnik miałby szansę na regularne występy w jednej z najlepszych lig świata.

Decyzja o przyszłości Tela powinna zapaść w najbliższych dniach, ponieważ zimowe okno transferowe zamyka się już 3 lutego. Arsenal i Chelsea bacznie monitorują jego sytuację, a czas powoduje, że rozmowy muszą zostać zintensyfkiowane. Na ten moment przyszłość Tela pozostaje otwarta, ale transfer do Premier League wydaje się coraz bardziej realny.