IMAGO / Gerrit van Keulen IV Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański trafił na listę życzeń Napoli

Pomocnik Fenerbahce Stambuł notuje znakomity sezon

Wkrótce może zastąpić Piotra Zielińskiego

Sebastian Szymański na celowniku Napoli

Sebastian Szymański w sezonie 2023/2024 rozegrał 19 meczów. Reprezentant Polski zdobył w nich 9 bramek i zanotował 7 asyst. Polak jest jednym z najlepszych zawodników Fenerbahce Stambuł.

Świetne występy w Turcji szybko zostały zauważone przez największe kluby Europy. Mówiło się już o zainteresowaniu takich gigantów jak m.in. Liverpool i Napoli. Okazuje się, że mistrzowie Włoch są doś dość poważnie zainteresowani usługami Polaka.

Jak informuje serwis Football Italia, Szymański może przejść do drużyny Azzurrich za kwotę od 30 do 40 milionów euro. W Neapolu może zastąpić innego Polaka, ponieważ Piotr Zieliński jest łączony z transferem do Interu oraz Juventusu.

Zobacz także: Szymański wciąż błyszczy w Fenerbahce. Tym razem asystował swoim kolegom