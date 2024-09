Szczęsny musi to załatwić. Barcelona cierpliwie na niego czeka

Wojciech Szczęsny musi uporać się z klauzulą, którą podpisał przy rozwiązaniu kontraktu z Juventusem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Polak zostanie zawodnikiem Barcelony - informuje Toni Juanmarti.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny podpisał klauzulę, która gwarantuje Juve określoną kwotę

Wojciech Szczęsny dopiero co ogłosił zakończenie kariery, a niebawem może dołączyć do jednego z największych klubów w historii. Od wczoraj w mediach pojawiają się informacje, które sugerują, że były reprezentant Polski podpisze kontrakt z FC Barceloną. Według wielu źródeł pierwsze rozmowy przebiegły zgodnie z planem. 34-latek zgodził się na umowę do końca sezonu oraz przystępne wynagrodzenie.

Na przeszkodzie Szczęsnego do podpisania kontraktu z Barceloną stoi tylko jedna kwestia. Toni Juanmarti z dziennika Diario Sport poinformował, że Polak musi uporać się z pewną klauzulą. Przy rozwiązaniu kontraktu z Juventusem zgodził się na zapis, który gwarantuje Starej Damie konkretną kwotę w przypadku podpisania kontraktu z czołowym klubem w Europie. Dziennikarz zaznaczył, że wspomniana kwota nie jest wysoka i sprawa powinna zostać w miarę szybko rozwiązana.

Barcelona obecnie cierpliwie czeka na rozwiązanie sprawy pomiędzy bramkarzem a Juventusem. W Hiszpanii wierzą, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i Szczęsny niebawem podpisze kontrakt z Dumą Katalonii.

Szczęsny w ostatnim sezonie wystąpił w 35 meczach w Serie A, w których 15 razy zachował czyste konto. Łącznie w Juventusie spędził siedem lat i rozegrał ponad 250 spotkań w koszulce Starej Damy.