Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Bayer Leverkusen wycenił Floriana Wirtza na 150 milionów euro

Bayer Leverkusen po fantastycznym sezonie zatrzymał w drużynie największe gwiazdy. Podczas letniego okna transferowego do odejścia z klubu przymierzani byli m.in. Jeremie Frimpong, Alex Grimaldo czy Florian Wirtz. Przyszłość trzech wymienionych zawodników na ten moment związana jest z drużyną Aptekarzy. Natomiast niewykluczone, że latem przyszłego roku zostaną sprzedani do czołowych klubów w Europie. Szczególną uwagę na rynku transferowym przykuwa ofensywny pomocnik reprezentacji Niemiec.

W gronie najbardziej zainteresowanych klubów Florianem Wirtzem wymienia się przede wszystkim Real Madryt i Liverpool. Obie drużyny w najbliższych miesiącach stoczą walkę o podpisanie kontraktu z utalentowanym zawodnikiem. Z informacji dziennika Diario Sport dowiadujemy się, że Bayer Leverkusen dokonał wyceny jednej z największych gwiazd. Ich zdaniem Aptekarze, aby zgodzić się na sprzedaż Wirtza, oczekują kwoty w okolicach 150 milionów euro.

Wirtz to 21-letni wychowanek FC Koln, który zimą 2020 roku przeniósł się do Bayeru Leverkusen za 200 tysięcy euro. Znakomitą formę z poprzedniego sezonu przeniósł na trwające rozgrywki. W ubiegłym tygodniu UEFA przyznała mu nagrodę dla piłkarza najlepszego piłkarza tygodnia w 1. kolejce Ligi Mistrzów. Łącznie reprezentant Niemiec ma na swoim koncie już 6 goli i jedną asystę w 7 meczach we wszystkich rozgrywkach.