Pressfocus Na zdjęciu: „Taty” Castellanos

„Taty” Castellanos szykuje się do zmiany barw klubowych

Autorem czterech goli w meczu z Realem Madryt, prawdopodobnie trafi do klubu grającego w Lidze Mistrzów

Zespół ten jest gotowy aktywować klauzulę odstępnego

Pogromca Realu Madryt czeka na transfer. Znamy kierunek

„Taty” Castellanos to napastnik, którego klubem jest New York City FC. Argentyńczyk w tym sezonie grał na wypożyczeniu w La Lidze. Z Gironą otarł się o awans do europejskich puchararów.

Argentyński snajper szerszej publice pokazał się w meczu z Realem Madryt, w którym zaaplikował Królewskim aż cztery bramki. Castellanos zapracował na transfer do silnego klubu.

Mundo Deportivo przekonuje, że po 24-latek najprawdopodobniej sięgnie Benfica, która aktywuje klauzulę odstępnego w wysokości 15 milionów euro. Tym samym Castellanos otrzyma szansę występów w Lidze Mistrzów.

