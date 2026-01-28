Sterling szuka ucieczki z Chelsea. Włoskie kluby wyciągają pomocną dłoń

Raheem Sterling pozostaje poza planami Chelsea, a jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania. Według Fabrizio Romano angielski skrzydłowy jest bacznie obserwowany przez Napoli i Romę.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling na radarze Napoli i Romy

Raheem Sterling nie odgrywa żadnej roli w obecnym projekcie Chelsea. Po powrocie z wypożyczenia do Arsenalu nie został uwzględniony ani przez Enzo Mareskę, ani przez Liama Roseniora. Zawodnik został także pominięty w zgłoszeniu do rozgrywek Ligi Mistrzów. Jego statystyki w tym sezonie pozostają na zerowym poziomie.

Brak minut na boisku sprawił, że temat odejścia wrócił z nową siłą. Latem Sterling odrzucał wiele propozycji, lecz obecnie jest bardziej otwarty na zmianę otoczenia. Chelsea również rozważa rozstanie, głównie z powodów finansowych.

Anglik zarabia 20 milionów euro brutto rocznie. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Do końca sezonu pozostało jednak tylko pięć wypłat. To oznacza, że koszt ewentualnego wypożyczenia wyniósłby około 8,3 miliona euro brutto.

Władze Chelsea są gotowe zaakceptować nawet proste wypożyczenie. Klub chce odciążyć budżet płacowy i uniknąć dalszego utrzymywania piłkarza poza składem. Taka formuła czyni Sterlinga bardzo atrakcyjną opcją na ostatnie dni okna transferowego.

Sytuację śledzą Napoli oraz Roma. Według Fabrizio Romano doszło już do kontaktów z dyrektorem sportowym Azzurrich Giovannim Manną. Wiele zależy od walki zespołu Antonio Conte o fazę pucharową Ligi Mistrzów. Roma z kolei koncentruje się na Yannicku Carrasco, lecz brak zgody na wypożyczenie może zmusić klub do zmiany planów. Wtedy Sterling ponownie pojawi się w grze.

