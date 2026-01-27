Chelsea zdecydowała ws. Sterlinga. To już przesądzone

Chelsea nie wiąże przyszłości z Raheemem Sterlingiem. Gwiazdor ma opuścić klub jeszcze tej zimy. Trwają prace nad dopięciem szczegółów i rozstaniem - informuje Fabrizio Romano.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling zmieni klub. Chelsea pracuje nad rozwiązaniem

Raheem Sterling po wypożyczeniu do Arsenalu wrócił na Stamford Bridge, ale Enzo Maresca od początku zakładał, że nie będzie z niego korzystał. Skrzydłowy nie wystąpił w tym sezonie jeszcze w ani jednym spotkaniu, ale mimo tego pozostawał spokojny i wyczekiwał na konkretny ruch ze strony Chelsea. W klubie mieli świadomość, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, dlatego dążyli do wypracowania konkretnego rozwiązania.

Szansa na powrót do łask dla Sterlinga pojawiła się zaraz po nowym roku, kiedy to Maresca wyleciał z pracy. Zastąpił go Liam Rosenior, ale ten nie zdecydował się przywrócić gwiazdora do składu. Fabrizio Romano informuje, że przyszłość 31-latka jest już przesądzona i tej zimy na pewno opuści szeregi The Blues. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia współpracy. Najprawdopodobniej dojdzie do przedwczesnego rozwiązania umowy.

🚨🛑 Raheem Sterling, expected to leave Chelsea in the next days and ready to make his move soon.



Chelsea and Sterling’s camp, in contact to find a solution before Monday as #CFC are prepared to let Raheem leave.



Talks underway between parties. pic.twitter.com/5WKlNMPdf3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026

Sterling na pewno nie chce odchodzić na kolejne wypożyczenie. Interesuje go transfer definitywny lub odejście po rozwiązaniu umowy. Chelsea chce wyjaśnić ten temat jak najszybciej.

Przyszłość Sterlinga pozostaje niepewna. Swego czasu łączono go z Fulham czy West Hamem, ale na dzisiaj trudno przewidzieć, gdzie finalnie trafi. Nie pomaga mu fakt wielkich oczekiwań finansowych, z których dotąd nie zamierzał rezygnować.