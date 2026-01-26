Gdy inni czekają, Polonia działa. Transfer z myślą o przyszłości

Polonia Bytom jest jedną z rewelacji pierwszej części sezonu w Betclic 1. Lidze. Tymczasem śląski klub w poniedziałek poinformował o sfinalizowaniu pierwszego letniego transferu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Szymon Kądziołka zostanie zawodnikiem Polonii Bytom

Polonia Bytom ma za sobą ciekawy okres w roli beniaminka Betclic 1. Ligi. Niebiesko-czerwoni wrócili do rywalizacji na zapleczu PKO BP Ekstraklasy po ponad dziesięciu latach przerwy i zaprezentowali się bez kompleksów pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka. W rundzie wiosennej Polonia może mieć jednak nieco inne oblicze, ponieważ w styczniu stery nad zespołem przejął Patryk Czubak. Dotychczasowy szkoleniowiec zdecydował się natomiast na objęcie stanowiska trenera Rakowa Częstochowa.

Władze klubu regularnie pracują nad poprawą jakości drużyny. Tej zimy szeregi Niebiesko-czerwonych zasilił już Jan Łabędzki. Niewykluczone, że wkrótce w klubie pojawią się kolejne nowe twarze. Tymczasem w poniedziałek, 26 stycznia, biuro prasowe Polonii poinformowało, że klub zapewnił sobie już pierwszy letni transfer.

„Młody i utalentowany Szymon Kądziołka wybrał Polonię! 19-latek parafował umowę, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku do 30 czerwca 2028 roku, z opcją rocznego przedłużenia” – brzmi komunikat opublikowany na profilu Niebiesko-czerwonych na platformie X.

Młody zawodnik do końca sezonu będzie jeszcze występował w Stali Rzeszów, której jest wychowankiem. Ofensywny pomocnik wzbudzał duże zainteresowanie na rynku transferowym. Ostatecznie jednak to Polonia przedstawiła argumenty, które przekonały piłkarza do związania się z klubem.

Kądziołka w tej kampanii wystąpił w 19 meczach, w których strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty. Zawodnik ma na swoim koncie jeden występ w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 20.