Stal Mielec kilka dni temu sprzedała Ilje Szkurina do Legii Warszawa. Teraz klub zaprezentował oficjalnie jego następcę, którym został Jean-David Beauguel.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal sprowadziła napastnika z ciekawym CV

Stal Mielec dość dobrze weszła w rundę wiosenną w PKO Ekstraklasie. Zespół Janusza Niedźwiedzia w czterech dotychczasowych meczach zgromadził na swoim koncie cztery punkty, ale trzeba brać pod uwagę fakt, że mierzył się z kilkoma lepszymi od siebie zespołami. Mimo tego udało się pokonać chociażby Jagiellonię Białystok i zremisował z Piastem Gliwice.

Niemniej kilka dni temu klub z Podkarpacia został solidnie osłabiony. Z drużyną pożegnał się Ilja Szkurin, który za sumę 1,5 miliona euro przeniósł się do Legii Warszawa. Transfer ten był szeroko komentowany, ale to ze względu na stołeczną drużynę. Po stronie Stali wydaje się, że zbiła ona dobry interes. Znaleźć jednak trzeba było nowego napastnika i wydaje się, że właśnie się to udało.

Jak poinformował klub z Mielca, nowym graczem Stali został Jean-David Beauguel. 32-letni Francuz ma bardzo dobre CV. W przeszłości reprezentował on bowiem barwy m.in. RKC Waalwijk oraz Viktori Pilzno. Na koncie ma prawie 30 spotkań w lidze holenderskiej i 180 starć w lidze czeskiej, gdzie zdobył 59 goli. Z Viktorią zdobył mistrzostwo Czech i był królem strzelców tej ligi w sezonie 2021/2022. W poprzednim sezonie wystąpił w 25 meczach ligi chińskiej, gdzie pięć razy trafił do siatki. Ze Stalą podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.

