Dyrektor Spezii Calcio, Eduardo Macia, ujawnił, że w ramach umowy z Arsenalem zespół z Ligurii zapewnił sobie procent od przyszłej sprzedaży Jakuba Kiwiora. Władze klubu nie kryją dumy z dokonania takiego transferu.

Jakub Kiwior mocno rozkwitł w Serie A w ciągu zaledwie 18 miesięcy, zdobywając miejsce w kadrze reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Katarze. Defensor zapracował także na transfer do znacznie silniejszego klubu, jakim niewątpliwie jest Arsenal. Kanonierzy zapłacili za Polaka 25 mln euro, a kolejne pięć zostanie wypłaconych w formie bonusów. Jak się okazuje Spezia zapewniła sobie znacznie więcej korzyści.

– Mogę potwierdzić, że zapewniliśmy sobie procent od przyszłej sprzedaży Kiwiora. Jednak jest to zapis poufny, dlatego nie mogę zdradzić, jaka dokładnie jest to liczba – powiedział Macia, który w przeszłości pracował między innymi w Liverpoolu czy Leicester City.

Kiwior jest zdecydowanie najdrożej w historii sprzedanym zawodnikiem Spezii. Wcześniej ten status miał David Okereke, który z Ligurii przeniósł się do Club Brugge za 8 milionów euro w 2019 roku.

Polski obrońca przyniósł także największy w historii zysk dla Spezii. Liguryjczycy sprowadzili Kiwiora za z MSK Żylina za jedyne 2,2 mln euro latem 2021 roku.

– Przyszłość jest w rękach Jakuba. Klub i drużyna są dumni z tej sytuacji. Teraz piłkarze wiedzą, że można przejść bezpośrednio ze Spezii do tak wielkiego klubu, jak Arsenal. Jeśli dadzą z siebie wszystko na boisku, okazje nadejdą. To przesłanie zarówno dla obecnego składu, jak i dla tych, którzy dołączą do nas w przyszłości – przyznał Macia.

