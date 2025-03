Slot rozwiał wątpliwości. Zdecydowana postawa ws. Virgila van Dijka

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot chce, aby van Dijk pozostał w Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie bardzo dobrze spisuje się w rozgrywkach Premier League. Właściwie można powiedzieć, że tylko katastrofa może sprawić, że mistrzostwo Anglii powędruje do innej ekipy, niż The Reds. Niemniej porażką zakończyły się zmagania drużyny Arne Slota w Lidze Mistrzów, gdzie w dwumeczu lepsze okazało się PSG.

To być może jeden z elementów, który przesądzi o przyszłych zmianach kadrowych w Liverpoolu. Nie jest bowiem tajemnicą, że wraz z końcem sezonu z klubu odejść ma kilku piłkarzy. Wśród nich jest m.in. Virgil van Dijk, którego umowa wygasa wraz z końcem czerwca tego roku, a zainteresowanie jego pozyskaniem wyrażają chociażby kluby z Arabii Saudyjskiej.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Na temat przyszłości, a właściwie planów w stosunku do Holendra wypowiedział się teraz Arne Slot. Szkoleniowiec na konferencji prasowej przyznał, że liczy na to, że van Dijk zostanie w Liverpoolu na kolejny sezon, choć on sam nie bierze udziału w tych rozmowach.

– Nie wiem, co się dzieje, ale chcę, żeby Virgil van Dijk pozostał w Liverpoolu na przyszyły sezon. Cała reszta, kontrakt, rozmowy itp. to nie jest to, co robię – stwierdził Slot cytowany przez “Transfer News Live”.

Zobacz także: Barcelona z przełomem w transferze gwiazdora. Doszło do spotkania