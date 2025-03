Barcelona z transferowym przełomem. Doszło do kluczowego spotkania

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick, Barcelona

Victor Osimhen na celowniku Barcelony. Doszło do bezpośredniego spotkania

Barcelona w zimowym okienku transferowym zachowywała się na rynku bardzo spokojnie. To głównie przez spore problemy Dumy Katalonii z finansami, przez co nie tylko utrudniona byłaby rejestracja nowych graczy, ale i problemy sprawiało zgłoszenie już obecnych piłkarzy. Niemniej w lecie z pewnością dojdzie do kilku wzmocnień zespołu Hansiego Flicka, a być może także transferu gwiazd najwyższego europejskich formatu.

Wydaje się, że w ostatnim czasie doszło do przełomu w tym temacie. Według informacji przekazanych przez serwis “HT Sport”, przedstawiciele Barcelony spotkali się z Stambule z Victorem Osimhenem. Nigeryjski gwiazdor Galatasaray jest poważnym kandydatem do wzmocnienia linii ataku Dumy Katalonii. Nie ma się co dziwić, bowiem 26-latek to gracz, który w każdym sezonie gwarantuje pewną liczbę goli.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Victor Osimhen w tym sezonie jest tylko wypożyczony do Galatasaray z ekipy SSC Napoli, nie mniej w lidze tureckiej radzi sobie równie dobrze, co w Serie A. Aktualnie na koncie ma on 23 gole oraz pięć asyst w 29 meczach. To wręcz rewelacyjne liczby, porównywalne z tymi, które ma Robert Lewandowski. Osimhen wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 75 milionów euro.

Zobacz także: Atletico z Barceloną bez gwiazdy? Trwa walka z czasem!