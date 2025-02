Śląsk nie oszczędzany przez los. Bardzo złe wieści

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Świerczok

Jakub Świerczok z poważną kontuzją

Śląsk Wrocław w trakcie trwającego sezonu skupia się na walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Na dzisiaj ekipa z Tarczyński Arena jest czerwoną latarnią rozgrywek z bilansem zaledwie 10 punktów na koncie. Tymczasem bardzo złe wiadomości przekazał dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyków.

Żurnalista poinformował, że poważnej kontuzji doznał Jakub Świerczok. Doświadczony napastnik miał być kluczową postacią WKS-u w rundzie wiosennej. Zawodnik jednak w trakcie czwartkowego treningu miał zerwać więzadła krzyżowe w kolanie. Tym samym Świerczok doznał trzeciej tego typu kontuzji w karierze.

Chociaż oficjalny scenariusz będzie znany niebawem, to już dzisiaj można z dużym prawdopodobieństwem przekazać, że sezon dla zawodnika dobiegł końca. Jednocześnie klub z Wrocławia musi zacząć pilnie poszukiwania nowego napastnika, który byłby gotowy do gry w wyjściowym składzie natychmiast.

Świerczok dołączył do Śląska we wrześniu minionego roku na zasadzie wolnego transferu. Piłkarz związał się z Wojskowymi kontraktem, obowiązującym do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ogólnie jak na razie Świerczok wystąpił w zaledwie 11 meczach wrocławian, w których dwukrotnie skierował piłkę do siatki.

Wrocławska drużyna na dzisiaj w ataku może liczyć na Sebastiana Musiolika czy Assada Al-Hamlawiego. Pierwszy w tym sezonie w 17 spotkaniach ligowych zdobył trzy bramki. Szwed dołączył do Śląska tej zimy, ale jak na razie spędził na boisku tylko kwadrans.