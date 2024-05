fot. Pressfocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Śląsk już szuka nowego napastnika

Śląsk Wrocław do ostatniej ligowej kolejki rywalizował o mistrzostwo Polski. Mimo zwycięstwa z Rakowem Częstochowa, to Jagiellonia Białystok zakończyła rozgrywki Ekstraklasy na pierwszej lokacie, ogrywając w tym samym czasie Wartę Poznań. Nie ulega wątpliwościom, że wicemistrzostwo kraju to wciąż olbrzymi sukces ekipy Jacka Magiery, która rok wcześniej broniła się przed spadkiem. Teraz nastał odpowiedni moment, aby przygotować się do występów w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Wrocławianie latem zapewne stracą swoją największą gwiazdę. Wciąż niewyjaśniona pozostaje przyszłość Erika Exposito, który po zdobyciu korony króla strzelców jest rozchwytywany przez kluby polskie i zagraniczne. Śląsk ma znikome szanse, aby przedłużyć z nim wygasającą umowę, gdyż oczekiwane przez niego zarobki przekraczają możliwości klubu. Trwają więc poszukiwania następcy hiszpańskiego snajpera.

Dziennikarz Filip Macuda informuje, że na radarach Śląska znalazł się 22-letni Junior Eyamba, autor czternastu trafień w młodzieżowej drużynie BSC Young Boys. Jego umowa wygasa za miesiąc, a wicemistrzowie Polski sondują możliwość sprowadzenia go do Polski. Oczywiście nie wydaje się, aby 22-latek był docelowym następcą Exposito, a raczej poszerzeniem rywalizacji w ataku. Klub planuje natomiast skorzystać z okazji.

🆕 Według moich informacji @SlaskWroclawPl sonduje sprowadzenie napastnika. Jednym z kandydatów jest Junior Eyamba. 🇨🇭



Rocznik 2001, ostatnio w zespole Young Boys Berno U21. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca.



W zakończonym sezonie w 27 meczach strzelił 14 goli.@sportpl ✍️ pic.twitter.com/SmMz48CyYU — Filip Macuda (@f_macuda) May 29, 2024

