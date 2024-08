Śląsk Wrocław pozyskał oficjalnie nowego napastnika

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląsk Wrocław

Adam Basse wzmocnił Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław notuje absurdalny start w nowej kampanii PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi w poprzednim sezonie zostali wicemistrzem kraju. Tymczasem po rozegraniu sześciu kolejek w tej kampanii na razie drużyna Jacka Magiery plasuje się tuż nad strefą spadkową. Tego lata klub z Wrocławia ogłosił już kilka wzmocnień. Śląsk pozyskał między innymi: Sebastiana Musiolika, Filipa Rejczyka, Serafina Szotem czy Simeone Pietrowa. Tymczasem w sobotę 31 sierpnia klub z Wrocławia oficjalnie przekazał, że sfinalizował transfer z nastolatkiem.

“Do szeregów WKS-u dołącza Adam Basse. 16-letni napastnik podpisze z klubem umowę do 2026 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Śląska Wrocław.

Nowy nabytek WKS-u to zawodnik, grający w ataku. Jest pochodzenia amerykańskiego. Niemniej ma też silne relacje z Polską, na co wpływ ma fakt, że jego matka jest Polką. Tym samym, mimo że zawodnik ma narodowości amerykańską i senegalską, to jest też furtka, że w przyszłości Basse może grać w reprezentacji Polski.

Kilka słów na temat piłkarza wypowiedział się też prezes klubu z Wrocławia w rozmowie z oficjalną stroną internetową Śląska. – Adam to młody zawodnik z ogromnym potencjałem. Trafia do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie już potrafił się pokazać. Jestem pewien, że pokaże się u nas z dobrej strony. Obdarzymy go pełną opieką i zaufaniem, bo wiemy, że wyjazd w tak młodym wieku może być trudny. Pozostaje tylko życzyć mu powodzenia! – rzekł Patryk Załęczny.

