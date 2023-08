Peter Pokorny to 22-letni środkowy pomocnik ze Słowacji. W swojej dotychczasowej karierze był związany m.in. z akademią RB Salzburg oraz rezerwami Realu Sociedad. Z klubem z Wrocławia podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Peter Pokorny

Śląsk Wrocław dokonał ciekawego transferu pomocnika

Do klubu dołączył 22-letni Peter Pokorny

Słowak w przeszłości był związany m.in. z akademią RB Salzburg oraz Realem Sociedad

Solidne wzmocnienie wrocławian

Śląsk Wrocław ma za sobą przeciętny początek sezonu w PKO Ekstraklasie. Podopieczni Jacka Magiery w dotychczasowych dwóch spotkaniach zdobyli raptem jeden punkt. W starciu z Koroną Kielce w pierwszej kolejce padł wynik 1:1, zaś w drugiej serii ulegli w derbach Zagłębiu Lubin 1:2. W lepszych wynikach ma pomóc wzmocnienie środka pola i transfer nowego gracza.

Peter Pokorny to 22-letni środkowy pomocnik ze Słowacji. W swojej dotychczasowej karierze był związany m.in. z akademią RB Salzburg oraz rezerwami Realu Sociedad. W sumie pomocnik zaliczył 29 meczów w austriackiej Bundeslidze oraz 24 na poziomie La Liga 2. Nowy piłkarz Śląska rozegrał także 22 mecze w reprezentacji swojego kraju do lat 21. Z klubem z Wrocławia podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku.

Peter Pokorný piłkarzem Śląska! 🇮🇹



🇸🇰 22-letni pomocnik podpisał z wrocławskim klubem kontrakt do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 📝



Witamy we Wrocławiu, Peter! 👋



➡️ https://t.co/1zh514fFlQ pic.twitter.com/A3w5MynsqC — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 9, 2023

– Bardzo się cieszę, że do Śląska Wrocław trafił piłkarz o tak dużej skali talentu. Peter Pokorny od dłuższego czasu był naszym celem transferowym i nie mamy wątpliwości, że wniesie sporo jakości do drugiej linii. To bardzo dobry i wszechstronny pomocnik, który może pomóc Śląskowi, a do tego wciąż się rozwija. Wierzę, że we Wrocławiu znajdzie do tego odpowiednie warunki i będziemy mieć z niego mnóstwo pożytku – mówi dla strony klubowej dyrektor sportowy Śląska, David Balda.

