Śląsk Wrocław wycenił piłkarza na 700 tysięcy euro. Chce go klub z Eredivisie

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Jakub Jezierski może zamienić Śląsk na klub z Eredivisie

Śląsk Wrocław w sezonie 2025/2026 będzie walczył o jak najszybszy powrót do PKO BP Ekstraklasy. Póki co podopieczni Ante Simundzy nie zachwycają formą na starcie rozgrywek. Jak dotąd zdobyli jedynie cztery punkty w trzech meczach, przez co zajmują dopiero 9. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Co więcej, istnieje szansa, że w trwającym oknie transferowym stracą utalentowanego zawodnika.

Z klubem pożegnać się może Jakub Jezierski. 21-letni pomocnik znalazł się w orbicie zainteresowań zagranicznego klubu. Jak informuje Marcin Torz chodzi o drużynę z ligi holenderskiej, lecz dokładna nazwa zespołu pozostaje tajemnicą. Przedstawiciele tamtejszego klubu obserwowali piłkarza z wysokości trybun podczas ostatniego ligowego meczu z Ruchem Chorzów.

Dziennikarz dodał również, że Śląsk wycenił Jezierskiego na 700 tysięcy euro. To mniej niż jeszcze niedawno usłyszał Raków Częstochowa. Medaliki również interesowały się pomocnikiem, ale nie byli skłonni wyłożyć za niego aż milion euro. Warto dodać, że przeciwnikiem odejścia młodego piłkarza jest Ante Simundza.

Jezierski w bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie 3 spotkania, w których spędził na boisku 154 minuty. Łącznie dla Śląska rozegrał 32 mecze, zdobywając w nich dwie bramki i notując dwie asysty. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku.