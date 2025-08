Legia Warszawa negocjuje transfer skrzydłowego! Na stole pół miliona euro

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Philip Azango łączony z transferem do Legii Warszawa

Legia Warszawa w porównaniu do innych drużyn z PKO BP Ekstraklasy nie przeprowadziła jak dotąd zbyt wielu transferów. Do zespołu dołączyło jedynie trzech zawodników. W ramach wolnego transferu pozyskano Petara Stojanovicia oraz Arkadiusza Rece. Z kolei ok. 3 mln euro wydano na transakcje z udziałem Milety Rajovicia. Niewykluczone, że niebawem Wojskowi sprowadzą kolejnego gracza.

Według portalu africafoot.com Legia Warszawa rozpoczęła negocjacje ws. transferu nowego skrzydłowego. Celem stał się Philip Azango ze Spartaka Trnava. Kosz transakcji ma wynieść ponad pół miliona euro, a sam zawodnik miałby podpisać dwuletni kontrakt.

Azango to 28-letni piłkarz, który może występować zarówno na lewym, jak i na prawy skrzydle. Ze Spartakiem Trnava jest związany od lipca 2023 roku. Wcześniej grał w innym słowackim klubie – AS Trencin. W swoim CV ma również dwuletni (2018-2020) epizod w Belgii, gdzie bronił barw KAA Gent. W bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie już dwa gole i asystę w pięciu meczach.

Warto dodać, że Legia niebawem sfinalizuje sprzedaż Jana Ziółkowskiego. Utalentowany obrońca przeniesie się do Romy, która zapłaci za niego 6 milionów euro plus 1.5 mln euro w formie bonusów. Z kolei w czwartek podopieczni Edwarda Iordanescu zmierzą się z AEK Larnaką w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W przypadku zwycięstwa w dwumeczu w następnej rundzie czeka na nich zwycięzca rywalizacji BK Hacken – SK Brann.