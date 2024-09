Śląsk pożegna kolejnego piłkarza? Oferty z dwóch lig

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Bejger

Śląsk sprzeda obrońcę?

Erik Expósito, Patrick Olsen, Patryk Janasik, Martin Konczkowski, Michał Rzuchowski, a za chwilę także Patryk Klimala – to tylko kilku piłkarzy, którzy w tym okienku opuścili Śląsk Wrocław. Do tego grona ma dołączyć kolejny zawodnik. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl ujawnił, że Wojskowi otrzymali dwie oferty za Łukasza Bejgera.

Środkowy obrońca w zimie 2021 roku zamienił Manchester United na ekipę z Dolnego Śląska i od tej pory rozegrał 90 spotkań w barwach wrocławian., w tym 87 w ekstraklasie. Teraz 22-latek może zmienić otoczenia na… nieco cieplejsze. Kontaktowali się z nim przedstawiciele cypryjskiego Pafos i tureckiego Bodrum FK.

Bardziej konkretna jest drużyna z Cypru. Włodarczyk uważa, że Bejger ma duże szanse na przenosiny do Pafos. Zmienić to może tylko naprawdę atrakcyjna propozycja z Turcji. Dla Śląska to ostatnia okazja na zarobek. Kontrakt defensora obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, więc już w styczniu był młodzieżowy reprezentant Polski będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą i odejść za darmo po zakończeniu sezonu.