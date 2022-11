PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Według francuskich źródeł coraz mniej prawdopodobne wydaje się, że Milan Skriniar przedłuży kontrakt z Interem Mediolan. Na taki scenariusz czeka natomiast Paris Saint-Germain, które interesuje się Słowakiem od kilku miesięcy.

Skriniar wciąż nie porozumiał się z Interem ws. nowego kontraktu

Umowa Słowaka wygasa wraz z końcem trwającej kampanii

Na obrońcę Interu czeka PSG, które chce wykorzystać sytuację

PSG nadal liczy na sprowadzenie Skriniara

Milan Skriniar był bliski przejścia do Paris Saint-Germain latem tego roku. Media o prowadzonych negocjacjach z Interem Mediolan informowały na bieżąco przez kilka tygodni. Przez moment wydawało się nawet, że słowacki obrońca jedną nogą jest już w stolicy Francji. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. Francuzi zdecydowali, że nie zapłacą ponad 60 milionów euro za zawodnika, który ma tylko rok ważnego kontraktu.

Skriniar został więc na San Siro na kolejny sezon. Włoskie media po zamknięciu okienka transferowego informowały, że Inter zrobi wszystko, aby przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdą. Włosi byli nawet przekonani, że jest to kwestia czasu. Tymczasem minęły już blisko trzy miesiące, a nadal nie ma żadnych konkretów w tej sprawie. Skriniar od 1 lipca przyszłego roku zostanie wolnym zawodnikiem, a od stycznia będzie mógł negocjować kontrakt z nowym klubem.

Dzienniki z mundialu #7. Jak tu jest NAPRAWDĘ. Uśmiechy, które smucą Odpalając tę serię trochę liczyłem, że moje niedogodności, wszelkie stresujące chwile, pogryzienie przez psy, zgubienie się na pustyni, kluczowe spóźnienie na metro spowodowane jakąś absurdalną błahostką, zostanie mi wynagrodzone przez możliwość opisania zdarzenia. Ale ludzie – parafrazując klasyka – tu się nic nie dzieje. Nie umiem się pozbyć mieszanych uczuć pracując przy tych mistrzostwach świata Czytaj dalej…

Według francuskich mediów scenariusz mówiący, że Skriniar osiągnie porozumienie z Interem jest już coraz mniej prawdopodobny. Nerazzurri są pełni obaw, co do przyszłości Słowaka. Natomiast na taki scenariusz czeka PSG, które usiłuje sprowadzić go do Paryża już od dłuższego. Paryżanie będą musieli jednak pokonać konkurencję w postaci Realu Madryt i Manchesteru City.

Zobacz również: Gwiazda reprezentacji Holandii rozchwytywana przez gigantów