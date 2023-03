PressFocus Na zdjęciu: Marco Silva

Daniel Levy jest rozczarowany kolejnym sezonem bez żadnego trofeum. Wydaje się, że to ostatnie miesiące pracy Antonio Conte w Londynie

Latem Spurs przejmie nowy szkoleniowiec. W tym kontekście wymieniano już, m.in., Mauricio Pochettino czy Paulo Fonsekę

Według Daily Mail, faworytem do przejęcia schedy po Włochu jest Marco Silva. W Tottenhamie bardzo docenia się pracę Portugalczyka w Fulham

Marco Silva zbudował silne Fulham. Czas na kolejny krok?

Trwający sezon jest kolejnym rozczarowaniem dla fanów Tottenhamu Hotspur. Ich ulubieńcy pożegnali się z Ligą Mistrzów już na etapie 1/8 finału, z Pucharu Anglii wyeliminowało ich drugoligowe Sheffield United, a w Carabao Cup lepszy okazał się beniaminek z Nottingham. Koguty tracą też aż 18 punktów do odwiecznych rywali, Arsenalu. Oznacza to, że nie mają najmniejszych szans na żadne trofeum – a to przecież pusta gablota jest od lat głównym kompleksem ekipy z północnego Londynu.

Wszystko wskazuje zatem na to, że po zakończeniu kampanii ze Spurs pożegna się Antonio Conte. Włoch zdaje się świadomy swojej sytuacji. W kontekście zastąpienia go wymieniano już Mauricio Pochettino czy Paulo Fonsekę. Według Daily Mail, jest jednak inny faworyt do przejęcia schedy po Conte.

Marco Silva wykonuje fenomenalną pracę w Fulham. Trafił na Craven Cottage w 2021 roku i rozniósł w pył Championship, wywalczając awans do Premier League. Po 27 rozegranych meczach, ekipa z Londynu ma aż 15 punktów przewagi nad strefą spadkową, z kolei do miejsc premiowanych grą w europejskich pucharów traci zaledwie pięć oczek. To świetny rezultat w przypadku beniaminka. Sytuację ułatwia fakt, że kontrakt Silvy obowiązuje zaledwie do końca sezonu. Tottenham nie musiałby zatem negocjować z rywalem zza miedzy, a wyłącznie z samym szkoleniowcem.

