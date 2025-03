Siedem goli i nowa umowa. Wisła Płock ogłosiła ważny komunikat

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Łukasz Sekulski z nową umową w Wiśle Płock

Wisła Płock na dziesięć kolejek przed końcem rundy zasadniczej w Betclic 1. Lidze ma na swoim koncie 44 punkty, tracąc do siedem oczek do lidera. Nafciarze liczą się zatem w grze o awans do elity. Jednocześnie władze klubu dbają o to, aby przedłużyć kontrakty z ważniejszymi postaciami w zespole. We wtorek 25 marca 2025 roku przekazano wiadomość na temat nowego porozumienia z kapitanem Nafciarzy.

“Łukasz Sekulski przedłużył umowę z Wisłą Płock. Nowy kontrakt kapitana będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia” – brzmi wiadomość ogłoszona przez biuro prasowe Wisły Płock.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

34-latek to środkowy napastnik, który jest wychowankiem ekipy z Płocka. W trakcie swojej kariery reprezentował też barwy Korony Kielce, Jagiellonii Białystok czy Piasta Gliwice. Z kolei w lipcu 2021 roku wrócił do Wisły po przygodzie z ŁKS-em.

W tym sezonie Sekulski wystąpił jak na razie w 20 spotkaniach na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył też dwa kluczowe podania. Okazję na poprawę tego bilansu piłkarz może mieć w poniedziałek 31 marca. Wówczas ekipa z Płocka zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Tychy. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 19:00.

Pierwsza potyczka z udziałem obu drużyn w tej kampanii zakończyła się bezbramkowym remisem. W kwietniu minionego roku górą w rywalizacji Wisły z GKS-em byli natomiast płocczanie (1:0), a jedyną bramkę zdobył Fabian Hiszpański. Sekulski zanotował natomiast asystę.

