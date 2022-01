Sevilla oficjalnie potwierdziła transfer Martiala

fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Sevilla FC w oficjalnym komunikacie poinformowała, że wypożyczyła Anthony’ego Martiala z Manchesteru United. Francuz będzie bronił barw ekip z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan do końca trwającego sezonu.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami Anthony Martial został wypożyczony do Sevilli

Francuz będzie zawodnikiem hiszpańskiej ekipy do końca sezonu

26-latek wzmocnił siłę ofensywną Rojiblancos

Sevilla z solidnym wzmocnieniem

Sevilla FC od dobrych kilku tygodni zabiegała o pozyskanie Anthony’ego Martiala. Ostatecznie udało się Andaluzyjczykom pozyskać piłkarza. Prezentacja zawodnika odbędzie się w środę o godzinie 13:00.

Martial we wtorek przeszedł testy medyczne, które zakończyły się po myśli zawodnika. Po nich obie strony sfinalizowały tymczasową umowę, o której Sky Sports News informował już w grudniu.

Francuski zawodnik nie ukrywał, że zależało mu na zmianie klubu w styczniu. Martial chciał trafić do ekipy, w której będzie miał więcej okazji do gry.

Reprezentant Francji w 2015 roku został bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w historii piłki nożnej. Zaliczył w szeregach Man Utd łącznie 269 spotkań, w których strzelił 79 goli.

🎥 Un regalo muy especial para los sevillistas en nuestro 132 aniversario.



🎁 ⚪🔴#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/dUs64qz1lt — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 25, 2022

Od momentu, gdy do ekipy z Old Trafford trafili Jadon Sancho, czy Cristiano Ronaldo, to Martial został odstawiony na boczny tor. W tym sezonie francuski zawodnik rozegrał 11 spotkań, w których zdobył jedną bramkę.

Czytaj więcej: Martial osiągnał swój cel i odchodzi z Man Utd

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin