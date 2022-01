fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial żegna się z Manchesterem United i dołączy do Sevilli na wypożyczenie. Andaluzyjczycy za tego typu transakcję zapłacą pięć milionów funtów, przejmując na siebie wynagrodzenie zawodnika. Francuz jednocześnie ma nadzieję, że w ekipie z La Liga będzie mógł liczyć na regularną grę.

Anthony Martial na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu dołączy do Sevilli, poinformował Fabrizio Romano

26-latek ma nadzieje na regularne występy w szeregach Andaluzyjczyków

W porozumienia między klubami nie ma opcji transferu definitywnego

Martial zamienia Man Utd na Sevillę

Anthony Martial od dłuższego czasu według mediów myślał o zmianie klubu. Ostatecznie stanie się to faktem w trakcie trwającego okienka transferowego. Francuz za pięć milionów funtów (sześć milionów euro) dołączy na zasadzie wypożyczenie do Sevilli. Klub z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan jednocześnie pokryje apanaże zawodnika, wynoszące 150 tysięcy funtów tygodniowo.

Martial we wtorek uda się Hiszpanii, aby sfinalizować transakcję, poinformował Fabrizio Romano na łamach The Guardian. Francuz jednocześnie osiągnął swój celu związany z transferem, chcąc częściej grać, dzięki czemu będzie mógł walczyć o miejsce w kadrze reprezentacji Francji na mundial w Katarze.

26-latek znajdował się nie tylko na radarze Sevilli, ale również Newcastle United i Tottenhamu Hotspur. W każdym razie jego pierwszym wyborem była ekipa z Hiszpanii. Sevilla plasuje się aktualnie na drugiej pozycji w tabeli La Liga za Realem Madryt. Andaluzyjczycy w porozumieniu z Czerwonymi Diabłami nie zawarli opcji transferu definitywnego z udziałem Martiala, którego kontrakt z Man Utd obowiązuje do 2024 roku.

Ekipa z Old Trafford tej zimy może stracić nie tylko byłego piłkarza AS Monaco, ale również Jesse Lingarda. Wygląda na to, że Anglik może trafić do ekipy z St. James Park. Newcastle chce wypożyczyć piłkarza.

