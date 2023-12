Imago / Pro Shots Na zdjęciu: Stanis Idumbo Muzambo

Stanis Idumbo Muzambo nie przedłuży wygasającego latem kontraktu z Ajaxem

Sevilla oraz Tottenham planują przedstawić propozycję kontraktu 18-latkowi

Ofensywny pomocnik dostał zgodę na transfer w nadchodzącym oknie transferowym

Idumbo Muzambo wybierze pomiędzy Sevilla a Tottenhamem

Ajax starał się przekonać utalentowanego pomocnika do pozostania w klubie. Holenderski zespół kilka razy oferował mu nowe warunki, lecz Stanis Idumbo Muzambo zdecydował się odrzucić każdą ofertę. Według informacji, do których dotarł Fabrizio Romano młody Belg przykuł uwagę Sevilli i Tottenhamu. Obie drużyny są gotowe, aby przedstawić warunki kontraktu 18-latkowi urodzonemu we Francji.

Kontrakt Idumbo Muzambo z Ajaxem wygasa latem 2024 roku. Jeśli do transferu nie dojdzie zimą, to reprezentant Belgii do lat 19 opuści szeregi “Godenzonen” za darmo po zakończeniu sezonu.

Obecnie piłkarz występuje w drugim zespole Ajaxu, grając na zapleczu holenderskiej Eredivisie. W obecnym sezonie zagrał 11 spotkań, w których zdobył 3 bramki.

Dla 36-krotnych mistrzów Holandii to kolejna zła wiadomość w krótkim czasie. Nie tak dawno skompromitowali się w krajowym pucharze. Na etapie 1/16 finału z rozgrywek wyrzucił ich czwartoligowiec.