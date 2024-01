Manchester United zdecydował się skrócić wypożyczenie Sergio Reguilona. Hiszpan z tego powodu wrócił do Tottenhamu. Jak przekazał Nicolo Schira wypożyczeniem obrońcy zainteresowana jest Borussia Dortmund.

Imago / Craig Thomas Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Manchester United zrezygnował z dalszego wypożyczenia lewego obrońcy

Sergio Reguilon po pół roku na Old Trafford wrócił ponownie do Tottenhamu

Borussia Dortmund chce skorzystać z nadarzającej się okazji i wypożyczyć Hiszpana do końca sezonu

Borussia Dortmund pracuje nad wypożyczeniem Sergio Reguilona

Sergio Reguilon nie odegrał znaczącej roli podczas wypożyczenia do Manchesteru United. Czerwone Diabły zdecydowały się skrócić okres trwania pobytu Hiszpana na Old Trafford. Wobec tego lewy obrońca wrócił do Tottenhamu. Jak się okazuje, Hiszpan lada moment może ponownie zmienić barwy klubowe.

Włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował na portalu X, że zainteresowana wypożyczeniem 27-latka jest Borussia Dortmund. Niemiecki zespół intensywnie pracuje nad tym, aby lewy obrońca zasilił szeregi BvB do końca bieżącego sezonu.

Reguilon nie potrafi znaleźć sobie stałego miejsca w jednym zespole. Wychowanek Realu Madryt w przeciągu 5 lat ma na swoim koncie występy w 5-ciu różnych klubach. Poza “Królewskimi” grał również dla Sevilli, Atletico Madryt, Tottenhamu, a ostatnio w Manchesterze United. W tym sezonie pojawił się na boisku tylko w 12 spotkaniach.

