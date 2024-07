Newcastle United w letnim okienku transferowym może dokonać hitowego wzmocnienia. "Sroki" bowiem są gotowe pozyskać Serge'a Gnabry'ego z Bayernu Monachium - informuje "The Mirror".

Źródło: The Mirror / Angielskie Espresso

Źródło: The Mirror / Angielskie Espresso

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Newcastle United chce pozyskać Serge’a Gnabry’ego

Ambicje Newcastle United zapewne sięgają Ligi Mistrzów. Dlatego władze klubu w przerwie między sezonami planują wzmocnić drużynę. Już wiemy, że „Sroki” pozyskała na stałe Lewisa Halla, który do tej pory był wypożyczony z Chelsea. Transakcja związana z wykupem Anglika z „The Blues” wyniosła aż 33 miliony euro.

Newcastle United w letnim okienku transferowym jednak chciałoby dokonać prawdziwej hitowej transakcji. Jak informuje „The Mirror”, w kręgu zainteresowań „Srok” znalazł się Serge Gnabry z Bayernu Monachium. Niemiecki gracz jest postrzegany przez Anglików jako cel numer jeden do wzmocnienia pozycji skrzydłowego.

Pomiędzy zainteresowanymi stronami nie doszło jeszcze do żadnych rozmów. Jednak wkrótce możemy spodziewać się, że Newcastle United nabierze rozpędu. Angielski prasa nawet zdradziła cenę, jaką są w stanie przeznaczyć na Serge’a Gnabry’ego władze z St James’s Park. A mianowicie 40 milionów euro.

Serge Gnabry chciałby jak najszybciej zapomnieć o minionym sezonie, który w znacznej mierze był okupiony kontuzją. To właśnie one były efektem braku powołania do reprezentacji na EURO 2024. Niemiecki zawodnik w koszulce Bayernu Monachium rozegrał 20 spotkań, w których pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.

Sprawdź także: Stoper wierny Juventusowi, odrzucił kuszące oferty