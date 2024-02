Serbski napastnik nie wzmocni Legii Warszawa

W środę pojawiły się informacje jakoby Legia Warszawa miała być zdecydowana na zakontraktowanie Luki Adzicia. Portal Legia.net donosi jednak, że napastnik z Serbii nie trafi do stołecznego klubu.

IMAGO / MN Press Photo Na zdjęciu: Luka Adzić (z lewej) w meczu z Genkiem

Legia chce się wzmocnić po odejściu Ernesta Muciego

Z klubem łączono Serba Lukę Adzicia

Zawodnik ten nie trafi jednak do stolicy

Legia nie pozyska napastnika z Serbii

„Pojawiła się informacja, że Luka Adzić jest dogadany z Legią i trafi do Warszawy. Nie jest to prawda, w klubie stanowczo zaprzeczają” – napisał redaktor portalu Legia.Net. Marcin Szymczyk. Wspomniany Serb był jeszcze w środę mocno łączony z przenosinami do PKO Ekstraklasy. Przemawiać miało za nim bogate doświadczenie z takich klubów jak Zwolle, Anderlecht czy Ankaragucu.

Legia zarobiła 10 milionów euro po sprzedaży Ernesta Muciego do Besiktasu. Media od kilku dni spekulują czy warszawiacy przeznaczą część tej kwoty na wzmocnienie linii ofensywnej.

W mediach pojawiają się też inne nazwiska. Piotr Koźmiński informował w tym tygodniu, że Legia mogłaby powalczyć o pozyskanie Sameda Bazdara z serbskiego Partizana. Na razie nie pojawiły się jednak żadne konkrety w tej sprawie.

Legia walczy w tym sezonie o odzyskanie mistrzostwa Polski Obecnie po 20 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli.

