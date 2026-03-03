Manchester City ma chrapkę na sprowadzenie perełki PSG

Senny Mayulu może kontynuować swoją karierę w Premier League. Pomocnika PSG widziałby u siebie Manchester City - podaje Ekrem Konur na łamach portalu CaughtOffside.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Senny Mayulu pod lupą Manchesteru City

Manchester City bacznie monitoruje rynek w kontekście letniego okienka transferowego. Angielski klub szuka zawodników, którzy przed kolejnym sezonem mogliby wzmocnić skład ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Włodarze z Etihad Stadium koncentrują się na perspektywicznych piłkarzach, którzy nie będą kosztowali fortuny, a w przyszłości mogą stać się ważnymi ogniwami drużyny Obywateli. Strategia zakłada inwestowanie w młodych i utalentowanych piłkarzy.

W ten schemat idealnie wpisuje się Senny Mayulu, który – według informacji przekazanych przez Ekrema Konura – właśnie przykuł uwagę dziesięciokrotnych mistrzów Premier League. Manchester City może skorzystać na niepewnej sytuacji kontraktowej 19-letniego pomocnika w Paris Saint-Germain.

Klub z Ligue 1 wciąż nie porozumiał się bowiem ze swoim zawodnikiem w sprawie nowej umowy, a obecny kontrakt wygasa już 30 czerwca 2027 roku. To otwiera pole do ewentualnych negocjacji w sprawie przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie.

Mayulu, którym interesują się także Arsenal, Tottenham Hotspur oraz Chelsea, trafił do akademii PSG w 2018 roku. Sześć lat później awansował do pierwszego zespołu i rozegrał dotychczas 72 mecze, zdobywając 11 bramek i notując 9 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 40 milionów euro, choć brak nowej umowy mógłby obniżyć kwotę potencjalnej transakcji.