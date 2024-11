SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Fenerbahce chce sprzedać Szymańskiego?! Polakiem interesują się trzy kluby

Sebastian Szymański w poprzednim sezonie był istną rewelacją i właściwie można powiedzieć, że na swoich plecach ciągnął zespół Fenerbahce Stambuł. Tamte rozgrywki zakończył w sumie z 13 golami oraz 19 asystami w 55 meczach. To wynik znakomity i pokazujący sporą klasę reprezentanta Polski.

WIDEO: Bolesne dla Michała Probierza, ale prawdziwe

W aktualnym sezonie jest już jednak trochę gorzej jeśli chodzi o formę i liczby ofensywnego pomocnika. Do tej pory rozegrał on 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Ewidentnie więc pod wodzą Jose Mourinho jego gra nie jest najlepsza. Z tego też powodu władze Fenerbahce zdecydowało o tym, że Sebastian Szymański może zostać sprzedany i to już tej zimy, o czym donosi turecki serwis “star.com.tr”.

25-letni pomocnik jest krytykowany za słabą formę zarówno przez kibiców, jak i przez tamtejsze media. W gronie klubów, które są zainteresowane ewentualnym pozyskaniem Sebastiana Szymańskiego wymieniane są przez wspomniane źródło: SSC Napoli, Bayer Leverkusen oraz Fiorentinę. Kwota transferu wynieść możne nawet około 25 milionów euro.

Kontrakt pomocnika z Fenerbahce obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 19 milionów euro.

Czytaj więcej: Flick ma już dość gracza Barcelony. Traci do niego cierpliwość