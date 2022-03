PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Manchester United odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów i zakończy kolejny sezon bez zdobycia trofeum. Wiadomo już, że po sezonie dojdzie do zmiany trenera. Paul Scholes liczy, że jego klub spróbuje zakontraktować Antonio Conte lub Thomasa Tuchela.

Manchester United zalicza kolejny rozczarowujący sezon

Po jego zakończeniu Ralf Rangnick ustąpi ze stanowiska, a klub zatrudni trenera na stałe

W gronie faworytów do przejęcia schedy po Niemcu wylicza się zwykle Mauricio Pochettino lub Zinedine’a Zidane’a

Legenda Czerwonych Diabłów, Paul Scholes, liczy jednak na zakontraktowanie Antonio Conte lub Thomasa Tuchela

“Tych dwóch wzbudza w piłkarzach strach, a zwycięstwo jest najważniejsze”

Manchester United rozgrywa kolejny, niezwykle rozczarowujący sezon. Czerwone Diabły ponownie nie dołożą żadnego trofeum do klubowej gabloty. Jak wyliczyło Sky Sports, to największa posucha od 40 lat. Ostatnim pucharem, jaki zdobyła drużyna z Old Trafford, jest Liga Europy z 2017 roku. Najbliższą okazją do sięgnięcia po cokolwiek jest Puchar Ligi, którego finał planuje się na koniec lutego 2023 roku. Ostatnio tak fatalna seria Manchesteru United miała miejsce na przełomie lat 70. i 80. Po triumfie w Pucharze Anglii w 1977 roku, kibice musieli bowiem czekać aż do 1983 roku, gdy zespół ponownie sięgnął po FA Cup.

Początkowo istniała opcja, by Ralf Rangnick pozostał trenerem dłużej niż jedynie do końca bieżącej kampanii. Wyniki są jednak skrajnie niesatysfakcjonujące. Czerwone Diabły poszukują na rynku szkoleniowca, który będzie w stanie święcić sukcesy i pozostanie w klubie przez wiele lat. Najgłośniej mówi się o kandydaturach Mauricio Pochettino, Erika ten Haga czy Zinedine’a Zidane’a. Paul Scholes stawia jednak na innych trenerów.

– Spróbowałbym zakontraktować Antonio Conte lub Thomasa Tuchela. Niemiec może być dostępny po zakończeniu sezonu. To dwaj szkoleniowcy najwyższej klasy. Myślę, że potrafią wzbudzić strach w piłkarzach, a przecież ostatecznie najważniejsze jest zwyciężanie – uważa legenda Manchesteru United.

Przyszłość Conte w Tottenhamie jest niejasna, podobnie jak sytuacja Tuchela w Chelsea. Niemiec może być zmuszony do opuszczenia Stamford Bridge w związku z sankcjami nakładanymi na londyński klub.

Czytaj również: Erik ten Hag na temat swojej przyszłości w Ajaksie.

Manchester United Leicester 1.57 4.60 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2022 19:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin