Man Utd pracuje intensywnie nad tym, aby nie prezentować w kolejnej kampanii tak złej postawy, jak to miało w sezonie 2024/2025. Tymczasem ciekawe wieści przekazał Nicolo Schira.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Bryan Mbeumo

Bryan Mbeumo zostanie zawodnikiem Man Utd

Man Utd ma plan, aby w kolejnej kampanii wywalczyć przede wszystkim awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W związku z tym władze klubu z Old Trafford pracują nad poprawą jakości drużyny. Wszystko wskazuje na to, że nowym graczem Czerwonych Diabłów zostanie Bryan Mbeumo. Tymczasem dziennikarz Nicolo Schira ujawnił kilka szczegółów w sprawie.

Według znanego insidera suma transakcji z udziałem piłkarza wyniesie 60 milionów euro. Mbeumo ma jednocześnie parafować kontrakt do 2030 roku z opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

25-letni gracz w ostatnim czasie przez media był łączony nie tylko z Man Utd, ale również z Tottenhamem Hotspur. Finalnie klub z Old Trafford według medialnych informacji wygrał rywalizację o podpis zawodnika pod kontraktem.

22-krotny reprezentant Kamerunu w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 42 spotkaniach. Strzelił w nich 20 goli. Ponadto zaliczył dziewięć kluczowych podań. O miejsce w ataku Czerwonych Diabłów piłkarz może rywalizować na dzisiaj między innymi z Amadem Diallo, Joshuą Zirkzee czy Rasmusem Hojlundem. Chociaż pewnie jeszcze kilka roszad w składzie Man Utd może mieć miejsce.

Ekipa z Old Trafford do ligowego grania wróci 17 sierpnia. Już w pierwszej serii gier Premier League na drodze Man Utd stanie Arsenal. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.

Czytaj także: Weah nie dla Premier League. Jasny sygnał z Turynu