Hiszpański snajper nie dla Chelsea? Inny potentat wkroczył do akcji

Samu Aghehowa jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Tottenham Hotspur powalczy z Chelsea o podpis hiszpańskiego napastnika - informuje serwis TEAMtalk.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Samu Aghehowa

Samu Aghehowa na celowniku Tottenhamu Hotspur

Samu Aghehowa wyrasta na jednego z najlepszych młodych napastników w europejskiej piłce. Mierzący 193 centymetry snajper robi prawdziwą furorę w lidze portugalskiej, będąc kluczową postacią linii ataku FC Porto. Hiszpan imponuje nie tylko warunkami fizycznymi, ale też skutecznością i dojrzałością w polu karnym. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście wielkiego transferu.

W ostatnich tygodniach media informowały, iż uważnie przygląda mu się Chelsea, która szuka nowej „dziewiątki” zdolnej regularnie dostarczać gole w Premier League. Jak się jednak okazuje, Niebiescy nie są jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem Aghehowy. Według brytyjskiego portalu „TEAMtalk” chrapkę na ściągnięcie czterokrotnego reprezentanta Hiszpanii ma również Tottenham Hotspur.

Koguty planują wzmocnić formację ofensywną i widzą w młodym snajperze idealnego kandydata do podniesienia jakości w ataku. Ich rywalizacja z Chelsea może zatem okazać się niezwykle zacięta, zwłaszcza że oba wymienione angielskie zespoły są gotowe zainwestować duże środki w perspektywicznego napastnika.

Samu Aghehowa rozgrywa znakomity sezon – w 31 występach zdobył 20 bramek oraz zanotował 1 asystę, co wyraźnie podbija jego wartość rynkową. Hiszpański snajper trafił do drużyny Smoków w sierpniu 2024 roku z Atletico Madryt za 20 milionów euro. Kontrakt środkowego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Warto dodać, że 21-latek ma w swojej gablocie złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu.