Chelsea chce hiszpańskiego napastnika. To będzie głośny transfer

Samu Aghehowa na liście życzeń Chelsea

Chelsea ponownie skierowała swój wzrok na Samu Aghehowę. Jak informuje „TEAMtalk”, napastnik FC Porto ponownie znalazł się na radarze londyńskiego klubu, który przygotowuje się do kolejnych głośnych ruchów w ofensywie przed kolejnym sezonem.

The Blues byli bardzo blisko sprowadzenia snajpera latem 2024 roku, gdy Aghehowa występował jeszcze w Atletico Madryt. Ostatecznie transfer upadł w końcówce okna, a sytuację błyskawicznie wykorzystał portugalski gigant, który zapłacił 32 mln euro.

Aghehowa szybko rozwinął skrzydła w barwach Smoków, a następnie strzelił swoje pierwsze gole w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii i wyrósł na jednego z najbardziej pożądanych młodych napastników w Europie. Jego statystyki robią ogromne wrażenie. Łącznie zdobył 47 bramek w 76 występach dla Porto, a w samym bieżącym sezonie ma już 20 trafień w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Nieudana próba transferu do Chelsea tylko podgrzała zainteresowanie zawodnikiem. Hiszpan jest także na celowniku Tottenhamu Hotspur i Newcastle United. Kontrakt 21-latka w Porto obowiązuje do czerwca 2029 roku. Tymczasem serwis Transfermarkt.de wycenia napastnika na 50 mln euro. Wszystko wskazuje na to, że walka w tym roku o byłego gracza Rojiblancos będzie zacięta. Chelsea czeka jednak trudne zadanie, jeśli faktycznie będzie chciała sprowadzić go na Stamford Bridge.