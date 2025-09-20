Saliba łączony z Realem Madryt. Arsenal nie ma wątpliwości

William Saliba jest celem transferowym Realu Madryt na lato przyszłego roku. Z informacji Football Insider wynika, że Arsenal nie ma wątpliwości, że Francuz podpisze z klubem nowy kontrakt.

Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: William Saliba

Arsenal wierzy, że Saliba odrzuci Real i zostanie w klubie

William Saliba to najważniejsza postać Kanonierów w formacji defensywnej. Reprezentant Francji trafił do Londynu latem 2019 roku z Saint-Etienne za 30 milionów euro. Od tego momentu zagrał w klubie 137 spotkań, w których 7 razy wpisał się na listę strzelców. Niemniej jednak w ostatnich miesiącach o środkowego obrońcę mocno zabiega Real Madryt. 24-latek ma być ich głównym celem transferowym.

Z racji zainteresowania Królewskich negocjacje ws. nowego kontraktu z Arsenalem utknęły w martwym punkcie. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2027 roku. W Madrycie wierzą, że jeśli zawodnik nie parafuje przedłużenia kontraktu, to będzie do wzięcia w 2026 roku w promocyjnej cenie. Ewentualnie są gotowi poczekać do 2027 roku, aby pozyskać go za darmo.

Inną optykę na aktualną sytuację ma jednak Arsenal. Zarząd klubu z Emirates Stadium jest przekonany, że Saliba ostatecznie podpisze nowy kontrakt. Co więcej, uważają, że jeśli Real zakontraktuje Ibrahimę Konate, to odpuści walkę o francuskiego zawodnika.

Mikel Arteta nie wyobraża sobie rozstania z Salibą, ponieważ wiąże z nim dużą przyszłość. Hiszpański szkoleniowiec uważa obrońcę za ważną cześć długoterminowego planu. W tym sezonie 24-latek ma na swoim koncie 3 mecze w Premier League.