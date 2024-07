Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Louis Saha: Zirkzee ma nieprzewidywalność, której Man Utd potrzebuje

Lada moment Manchester United dokona pierwszego transferu w tegorocznym letnim okienku. Nowym zawodnikiem „Czerwonych Diabłów” zostanie Joshua Zirkzee. Holender trafi na Old Trafford prosto z Bologni za łączną kwotę wynoszącą 42.5 miliona euro. 23-letni napastnik jeszcze dziś ma pojawić się w siedzibie klubu, gdzie przejdzie testy medyczne i złoży oficjalny podpis na kontrakcie.

Transfer Joshuy Zirkzee do Manchesteru United jest szeroko komentowany w mediach. O swoją ocenę pokusił się nawet Louis Saha. Były piłkarz „Czerwonych Diabłów”, cytowany przez serwis „Manchester Evening News”, wskazał nawet na kluczowy element u 23-latka. Francuz uważa, że jego nieprzewidywalność pomoże drużynie.

– Joshua Zirkzee ma nieprzewidywalność, której Manchester United potrzebuje. Jest wysoki, ale bardzo zwinny i podoba mi się to, co do tej pory widziałem. Wniesie do drużyny coś innego niż Rasmus Hojlund, który potrzebuje wsparcia. Na razie mi nie zaimponował. Zirkzee zapewni odpowiednią konkurencję i nową opcję dla Manchesteru United jako napastnik – powiedział Louis Saha.

– Jeśli chodzi o Hojlunda, to czuć lekką frustrację, ale widzieliśmy przebłyski jego umiejętności, jego ogień w polu karnym. Czasami wyglądało to tak, jakby pracował za ciężko. Nie miał wówczas siły, aby uciec obrońcy. Potrzebujesz napastnika, który zachowuje spokój i siły, a następnie znajduje przestrzeń w kluczowym momencie. Tak robili Wayne Rooney i Robin van Persie. Obrońcy nie potrafili upilnować tych zawodników – podsumował Francuz.

Sprawdź także: Juventus otwarty na wymianę gwiazd z Manchesterem United. To może być hit!