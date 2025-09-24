Liverpool odeprze zainteresowanie Realu? Chce zatrzymać gwiazdora

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ryan Gravenberch podpisze nowy kontrakt z Liverpoolem?

Ryan Gravenberch jest jedną z kluczowych postaci Liverpoolu w obecnym sezonie. 23-letni pomocnik niezwykle rozwinął swoje umiejętności pod wodzą Arne Slota i stał się niezastąpiony w zespole prowadzonym przez holenderskiego szkoleniowca. Jego wszechstronność, siła fizyczna oraz umiejętność kontrolowania tempa gry sprawiają, że pełni centralną rolę w środku pola. Doskonała postawa rosłego zawodnika nie umknęła uwadze europejskich gigantów – wśród nich znajduje się między innymi Real Madryt, który bacznie monitoruje sytuację urodzonego w Amsterdamie piłkarza.

Nic więc dziwnego, że klub z Anfield Road zamierza zrobić wszystko, aby zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej. Liverpool planuje lepiej zabezpieczyć przyszłość 21-krotnego reprezentanta Holandii, oferując mu nową umowę na korzystniejszych warunkach. Aktualny kontrakt Ryana Gravenbercha obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Jak podaje stacja radiowa „talkSPORT”, angielski potentat przygotowuje dla niego propozycję przedłużenia współpracy. Odświeżona umowa miałaby nie tylko podkreślić jego znaczenie w drużynie, ale również zniechęcić inne kluby do podejmowania prób transferu.

W ten sposób mistrzowie Premier League chcieliby odeprzeć zainteresowanie potęg ze Starego Kontynentu, a sam zawodnik mógłby liczyć na znaczną podwyżkę. Gravenberch trafił do Liverpoolu w połowie 2023 roku z Bayernu Monachium za kwotę 40 milionów euro. Od tamtej pory w koszulce zespołu The Reds rozegrał łącznie 92 mecze, w których zdobył 6 bramek i zanotował 8 asyst. Wkład defensywnego pomocnika w sukcesy drużyny Czerwonych jest nie do przecenienia, dlatego klub z Anfield dąży do tego, żeby Holender jeszcze przez wiele lat pozostał filarem środka pola ekipy dowodzonej przez Arne Slota.