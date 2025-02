Amorim zatwierdził transfer. Manchester United sięgnie po gwiazdę

Ruben Amorim zatwierdził transfer Geovany Quendy ze Sportingu Lizbona, o czym donosi "Daily Mirror". Młody gwiazdor może dołączyć do Manchesteru United latem tego roku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim, Manchester United

Amorim zgodził się na pozyskanie Geovany’ego Quendy

Manchester United obecnie notuje jeden z najsłabszych sezonów w historii. Czerwone Diabły grają absolutnie poniżej poziomu, do którego ten klub przyzwyczaił i wiele wskazuje na to, że sezon zakończą oni bliżej strefy spadkowej, niż tej gwarantującej prawo gry w europejskich pucharach. Obecnie lokują się na 15. pozycji w tabeli Premier League.

Dlatego też w letnim okienku transferowym zespół z Old Trafford ma przejść spore zmiany. Ruben Amorim przeprowadzić ma kadrową rewolucję i sprowadzić do klubu kilku nowych piłkarzy, którzy zmienią obliczę drużyny. Jednym z nich ma być niezwykle utalentowany skrzydłowy Sportingu Lizbona. Według informacji przekazanych przez “Daily Mirror”, Ruben Amorim zatwierdził transfer Geovany Quendy i ten może dołączyć do Manchesteru United latem tego roku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Geovany Quenda w tym sezonie rozegrał dla Sportingu Lizbona 40 spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował siedem asyst. Skrzydłowy w sumie na koncie ma kilkanaście występów w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. Genialny 17-latek rodem z Portugalii wyceniany jest obecnie na 30 milionów euro, co czyni go jednym z najdroższych graczy w swojej kategorii wiekowej.

Zobacz także: Salah i van Dijk podjęli decyzję! Liverpool w szoku, inna gwiazda odejdzie