Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Virgil van Dijk, Liverpool

Liverpool ma przedłużyć umowy z Salahem i van Dijkiem

Liverpool w tym sezonie gra znakomicie i właściwie trudno znaleźć zespół, który może pokonać piłkarzy Arne Slota. Niemniej wiadomo także, że pewna era w historii The Reds wraz z końcem tego sezonu się ma zakończyć. Od kilku miesięcy mówi się bowiem o tym, że z klubu odejdzie trzech bardzo ważnych graczy: Mohamed Salah, Virgil van Dijk oraz Trent Alexander-Arnold.

Obecne kontrakty całej trójki wygasają wraz z końcem czerwca tego roku, przez co łączeni są z przenosinami do innych klubów. Spekuluje się, że Egipcjan mógłby trafić do Arabii Saudyjskiej, a Holender do Realu Madryt. Okazuje się jednak, że w sprawie Salaha oraz van Dijka doszło do sensacyjnego zwrotu akcji. Według informacji przekazanych przez “The Telegraph”, zarówno Mohamed Salah, jak i Virgil van Dijk przedłużą swoje kontrakty z Liverpoolem.

Co więcej, po podpisaniu nowego, dwuletniego kontraktu van Dijk ma zostać najlepiej opłacanym środkowym obrońcą w Europie. Byłoby to z pewnością bardzo szokujące dla wielu, którzy byli już praktycznie pogodzeni z odejściem dwóch największych gwiazd zespołu.

Niemniej, nie wszyscy kibice będą w stu procentach zadowoleni. Oprócz Egipcjanina oraz Holendra, wygasa także umowa Trenta Alexandera-Arnolda i tutaj porozumienia nie ma, nadal oczekuje się, że Anglik opuści Liverpool w czerwcu tego roku.

