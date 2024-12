Tottenham chce brazylijskiego napastnika. Barcelona go skreśliła

Tottenham Hotspur dołączył do wyścigu o Vitora Roque - podaje "Estadio Deportivo". Napastnik jest wypożyczony z Barcelony do Realu Betis do końca sezonu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Vitor Roque na radarze Tottenhamu

Vitor Roque zasilił szeregi Barcelony na początku 2024 roku z Atletico Paranaense. Duma Katalonii zapłaciła za Brazylijczyka 30 milionów euro. Klub z Katalonii liczył, że napastnik zostanie w przyszłości następcą Roberta Lewandowskiego. Jednak zaledwie pół roku wystarczyło, by uznano go za transferowy niewypał. Roque, który nie zdołał zaistnieć na Camp Nou, trafił na wypożyczenie do Realu Betis.

Jak informuje “Estadio Deportivo”, Tottenham Hotspur włącza się do rywalizacji o 19-letniego napastnika. Betis ma możliwość wykupienia Roque za 25 milionów euro latem i nie zamierza z niego rezygnować. Katalończycy, którzy zmagają się z trudnościami finansowymi, pilnie potrzebuje funduszy w nadchodzącym okienku transferowym, żeby zrealizować swoje cele transferowe, w tym rejestrację zawodników. W związku z tym klub poważnie rozważa sprzedaż Roque, by uzyskać środki na poprawę sytuacji finansowej.

Co istotne, londyński klub wydaje się mieć przewagę nad hiszpańskimi, oferując atrakcyjną pensję. Mimo zainteresowania ze strony Spurs, sam Brazylijczyk nie planuje opuszczać Betisu w połowie sezonu. Zawodnik chce skoncentrować się na drugiej części sezonu. W bieżącym sezonie Roque rozegrał 23 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając sześć bramek i notując dwie asysty. Jego umowa z katalońskim zespołem obowiązuje aż do połowy czerwca 2031 roku.