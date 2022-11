PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wraz ze swoim agentem Jorge Mendesem rozmawiał w zeszłym tygodniu z Bayernem Monachium planując ucieczkę z Manchesteru United w styczniowym okienku transferowym, donosi brytyjski Daily Mail.

Cristiano Ronaldo nadal próbuje opuścić Manchester United

Portugalczyk w zeszłym tygodniu spotkał się z przedstawicielami Bayernu Monachium

Gracz Man Utd szuka ucieczki z Old Trafford

Bayern Monachium jednak skusi się na transfer Ronaldo

W rozmowie z Piersem Morganem Cristiano Ronaldo stwierdził, że czuje się zdradzony przez Manchester United, ponieważ menedżer Czerwonych Diabłów Erik ten Hag i kierownictwo klubu próbują zmusić go do opuszczenia Old Trafford. Tymczasem, według informacji przekazywanych przez Daily Mail w zeszłym tygodniu doszło do spotkania Portugalczyka i jego agenta z przedstawicielami Bayernu Monachium, którzy przylecieli do Anglii na rozmowy.

Jorge Mendes próbował wytransferować Cristiano Ronaldo do wielu klubów. Wcześniej mówiło się o takich kierunkach, jak Bayern, Sporting Lizbona, Napoli czy Chelsea. Dyrektor sportowy Bawarczyków Olivr Khan potwierdził w lipcu, że rozważali ściągnięcie Ronaldo, ale powiedział, że nie pasuje on do „filozofii” klubu.

Niemiecki zespół nie był również przychylnie nastawiony do wysokiej pensji Portugalczyka po tym, jak do Monachium sprowadzono Sadio Mane, który miał być następcą Roberta Lewandowskiego. Jednak według Daily Mail Bayern Monachium ożywił swoje zainteresowanie w związku z obawami o kondycję Mane i niepewnością co do przyszłości Choupo-Motinga. Z kolei Portugalczyk jest zdesperowany, by ponownie zagrać w Lidze Mistrzów.

Właściciel Chelsea, Todd Boehly, może również zaoferować Ronaldo pomocną dłoń w opuszczeniu United w styczniu. Amerykanin ma bliskie relacje z Mendesem i latem interesował się Portugalczykiem, ale spotkał się z oporem ówczesnego menedżera Thomasa Tuchela. Jednak nieoficjalnie mówi się, że Graham Potter również nie jest zwolennikiem transferu piłkarza Manchesteru United.

