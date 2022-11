PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

ESPN powołując się na swoje źródła twierdzi, że w Manchesterze United wrze po kontrowersyjnym wywiadzie Cristiano Ronaldo. W klubie z Old Trafford są wściekli z powodu zachowania Portugalczyka.

Nie milkną ech głośnego wywiadu Cristiano Ronaldo

Manchester United wydał w tej sprawie oficjalny komunikat

Media uważają jednak, że jest on jedynie zasłoną dymną tego, co dzieje się w klubie

Cristiano Ronaldo wywołał burzę na Old Trafford

Manchester United jest wściekły na Cristiano Ronaldo, który w rozmowie z Piersem Morganem skrytykował klub, a także zdecydowanie podkreślił, że nie szanuje Erika ten Haga. Wywiad miał miejsce chwilę po niedzielnym zwycięstwie Czerwonych Diabłów z Fulham wywalczonym w dramatycznych okolicznościach.

Manchester United wydał już w tej sprawie oficjalne oświadczenie. W komunikacie władze Czerwonych Diabłów przede wszystkim skupiają się na wynikach sportowych i w małym stopniu odnoszą do zachowania Cristiano Ronaldo.

ESPN twierdzi, że klub chce tym samym odwrócić w oficjalnym przekazie uwagę od słów Portugalczyka. Jednak już z mniej oficjalnych wiadomości wynika, że w ekipie z Old Trafford zawrzało. Klub kwestionuje szereg zarzutów przytoczonych przez Ronaldo.

37-latek twierdzi, że United i Ten Hag chcieli go „wypchnąć” latem, ale ESPN powołując się na swoje źródła donosi, że w okienku transferowym to Czerwone Diabły zostały poinformowani o chęci zmiany klubu przez reprezentanta Portugalii.

Czerwone Diabły nie zgadzają się również z twierdzeniem Ronaldo, że ich baza treningowa w Carrington nie była modernizowana od czasu jego ostatniego występu na Old Trafford. W tym czasie basen, stołówka i gabinety zabiegowe zostały odnowione, a ponad 200 000 funtów wydano na budowę najnowocześniejszej sali do analiz i spotkań na specjalne życzenie Ten Haga.

Niektóre źródła zbliżone do klubu uważają, że wywiad Ronaldo został zaprojektowany jako „gra o władzę”, aby wymusić odejście z Old Trafford w styczniu, jednocześnie negocjując ugodę finansową na pozostałe miesiące jego kontraktu, który obowiązuje do czerwca. United byli otwarci na pozwolenie Ronaldo na odejście za darmo minionego lata, ale nie byli zainteresowani poniesieniem dodatkowych kosztów wynikających z trwającego kontraktu.

ESPN twierdzi ponadto, że United otrzymało tylko jedną ofertę z Arabii Saudyjskiej podczas okienka transferowego, pomimo zgłaszanego zainteresowania ze strony Chelsea, Bayernu Monachium, Napoli i Atletico Madryt.

