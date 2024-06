Paulo Dybala w letnim oknie transferowym może opuścić AS Romę. Według Sky Sports zawodnik jest otwarty na transfer do Premier League, w czym pomóc może skromna klauzula wykupu.

Australian Associated Press / Alamy Na zdjęciu: AS Roma

Paulo Dybala otwarty na przeprowadzkę z Włoch do Anglii

AS Roma, choć była blisko awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów musi zadowolić się jedynie grą w rozgrywkach Ligi Europy. Rzymianie zakończyli grę w Serie A na 6. miejscu ze stratą pięciu punktów do miejsc premiowanych grą w Champions League. Brak awansu do najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie może skutkować startą jednego z liderów zespołu. Paulo Dybala według informacji portalu Sky Sports ma coraz bardziej rozważać przeprowadzkę do Premier League.

Włoski klub może mieć poważne problemy, aby zatrzymać gwiazdę, bowiem w jego kontrakcie widnieje klauzula odejścia w wysokości 12 milionów euro (dotyczy zagranicznych klubów). Zapis w umowie obowiązuje tylko do 31 lipca, więc jeśli jakiś klub chce sprowadzić go do siebie, musi szybko działać na rynku transferowym. Dybala ma również klauzulę, którą obowiązuje tylko i wyłącznie zespoły z Serie A. W takim przypadku włoskie zespoły, jeśli chcą zakontraktować Argentyńczyka, muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 20 milionów euro.

Dybala w minionym sezonie wystąpił w 39 meczach, w których strzelił 16 goli i zaliczył 10 asyst. Na włoskich boiskach występuje od 2012 roku. Przygodę z Półwyspem Apenińskim rozpoczął od gry w Palermo, a następnie trafił do Juventusu. Turyn na Rzym zamienił dopiero latem 2022 roku, gdy nie predłużył umowy ze Starą Damą.