Roma dogadała się z piłkarzem Bayernu!

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Bryan Zaragoza blisko przenosin do AS Romy

AS Roma notuje bardzo dobry sezon, czego wynikiem jest miejsce w TOP4, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Gian Piero Gasperini przed najważniejszą częścią rozgrywek szuka wzmocnień do pierwszego zespołu. W styczniu rzymianie pozyskali dwóch napastników: Robinio Vaz i Donyell Malen. Teraz na radarze znalazł się skrzydłowy, który jest związany umową z Bayernem Monachium.

Fabrizio Romano podaje, że Roma uzgodniła warunki kontraktu z Bryanem Zaragozą. Co ciekawe, Hiszpan aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Celcie Vigo. 4. drużyna obecnego sezonu Serie A negocjuje z Bayernem, ale zanim transakcja zostanie sfinalizowana, musi zostać rozwiązana sprawa z przedstawicielem La Liga.

Zaragoza ma dołączyć do Romy na zasadzie wypożyczenia, ale w umowie znajdzie się klauzula wykupu. Negocjacje trwają i nic nie jest przesądzone. Media są jednak przekonane, że każda ze stron znajdzie sposób, aby rozwiązać sytuację, a 24-latek trafi do Rzymu.

Bayern ściągnął Zaragozę zimą 2024 roku z Granady za ok. 17 milionów euro. Skrzydłowy był jednak regularnie wypożyczany m.in. z powrotem do Granady, a także do Osasuny czy obecnie Celty Vigo. Łącznie w barwach Die Roten zagrał tylko 7 spotkań.

W tym sezonie jako piłkarz Celty ma na swoim koncie 2 gole i 5 asyst w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach.