Nie tylko Vinicius. Rodrygo również kuszony wielkimi pieniędzmi

Rodrygo Goes oraz Vinicius Junior są głównymi celami klubów z Arabii Saudyjskiej na najbliższe letnie okienko transferowe - podaje Ekrem Konur. Real Madryt chce jednak zatrzymać swoje gwiazdy, więc takie transfery będą trudne do zrealizowania.

Kluby z Arabii Saudyjskiej już przygotowują się do najbliższego letniego okienka transferowego. Tamtejsze zespoły chcą ponownie zszokować piłkarski świat, sprowadzając do siebie najlepszych zawodników występujących na europejskich boiskach. Jednym z celów drużyn z Półwyspu Arabskiego jest Vinicius Junior, któremu proponowane są astronomiczne pieniądze. Jak się teraz okazuje, Saudyjczycy mają również chrapkę na innego gwiazdora Realu Madryt – Rodrygo Goesa.

Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz Ekrem Konur, włodarze Saudi Professional League planują jeszcze bardziej podnieść poziom ligi, a pozyskanie brazylijskiego duetu byłoby kolejnym poważnym krokiem w tym kierunku. Ponadto miałby to być element promocji i przygotowań do mistrzostw świata, które w 2034 roku odbędą się właśnie w Arabii Saudyjskiej. Nie wiadomo, do których klubów mieliby powędrować Vinicius Junior oraz Rodrygo Goes.

W grze najprawdopodobniej są trzy najlepsze zespoły w tamtych rozgrywkach, czyli Al-Ittihad, Al-Hilal oraz Al-Nassr. Wymienionym drużynom nie będzie jednak łatwo wyciągnąć brazylijskich gwiazd z Realu Madryt. Władze hiszpańskiego giganta są bowiem zachwycone postawą swoich zawodników, których chciałyby zatrzymać na dłużej. Z drugiej strony oferowane przez Saudyjczyków ogromne pieniądze mogą zawrócić piłkarzom w głowach.