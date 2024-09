Liverpool kusi Rodrygo. Brazylijczyk podjął decyzję Źródło: Graeme Bailey / TBR Football Ernest Chalimoniuk Liverpool widzi w Rodrygo następcę Mohameda Salaha. Brazylijczyk nie ma jednak zamiaru opuszczać Realu Madryt - donosi Graeme Bailey z portalu TBR Football.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes