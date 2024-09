Anthony Gordon negocjuje z Newcastle United warunki nowego kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy złoży podpis - podaje Luke Edwards z The Telegraph. Przypomnijmy, że 23-latek jest celem transferowym Liverpoolu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Anthony Gordon podpisze nowy kontrakt z Newcastle United

W ostatnim letnim okienku transferowym Anthony Gordon był bardzo bliski przeprowadzki z Newcastle United do Liverpoolu. Jednak transakcja ostatecznie nie doszła do skutku i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie 23-letni skrzydłowy nie trafi na Anfield Road. Sześciokrotny reprezentant Anglii jest bowiem o krok od przedłużenia kontraktu z obecnym pracodawcą – przekazał Luke Edwards na łamach “The Telegraph”.

Według wspomnianego dziennikarza mierzący 183 centymetry atakujący ma związać się z Newcastle United nową, długoterminową umową, na mocy której zostanie jednym z najlepiej zarabiających zawodników w zespole. Przypomnijmy, że dotychczasowe porozumienie między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Anthony Gordon z powodzeniem występuje w barwach drużyny Srok od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na St James’ Park za ponad 45 milionów euro z Evertonu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Liverpoolu. Lewoskrzydłowy w koszulce ekipy The Magpies rozegrał łącznie 70 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 8 asyst.

Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową zawodnika na 60 milionów euro. 23-letni Anglik uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy w całej Premier League, co oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów.