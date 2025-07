Rodrygo przekazał decyzję Realowi Madryt

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo poinformował Real Madryt już kilka tygodni temu

Przyszłość Rodrygo stoi pod wielkim znakiem zapytania. Wokół Brazylijczyka pojawiło się mnóstwo plotek transferowych, a atmosferę dodatkowo podgrzały niedawne Klubowe Mistrzostwa Świata. Podczas turnieju skrzydłowy nie mógł liczyć na zbyt wiele szans od Xabiego Alonso, co dla wielu osób było jasny sygnałem, świadczącym o zbliżającym się odejściu piłkarza.

W ostatnich tygodniach Rodrygo był łączony z kilkoma znanymi klubami. Przede wszystkim zainteresowani mieli być giganci Premier League. W mediach można było znaleźć wzmianki o możliwym transferze Brazylijczyka do zespołów takich jak: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham oraz Liverpool.

Tymczasem dziennikarz Jorge Picon poinformował, że Rodrygo ma zamiar zostać w Realu Madryt. Przynajmniej taką decyzję piłkarz przekazał władzom klubu kilka tygodni temu. Nie wiadomo jednak, czy jest to wciąż aktualne stanowisko, bo szczególne wątpliwości wzbudza otoczenie gwiazdora Los Blancos. Ponoć bliscy skrzydłowego spotykają się z ważnymi agentami i w ten sposób podburzają atmosferę.

Jednocześnie Real Madryt nie będzie stawał piłkarzowi na drodze. Jeśli otrzyma on ciekawą ofertę i poprosi o odejście, to klub mu to umożliwi. Oczywiście kwota transferowa zapewne również będzie istotnym czynnikiem.